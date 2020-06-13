市議員何文海（左）要求業者代表何金鐘（右），儘速結束營業，不要再危害地方的生活品質及安全。（陳世宗攝）

寶文砂石場30多年來，產生的空汙、噪音及砂石車進出等，嚴重危害地方環保及民眾行經安全。（陳世宗攝）

台中市南屯區春社里寶文砂石場，設場30多年來，產生的空汙、噪音及砂石車進出等，嚴重危害地方環保及民眾行經安全；今天上午里民發動前往圍場抗議，要求業者儘速遷移，否則將採取更激烈的抗議行動。業者指出，該場臨時場登已到期，土地承租到9月底，預計10月初就會結束營業。

反對寶文砂石場繼續在春社里經營的抗議民眾，上午由里長李志洋率隊前往拉布條及舉牌抗議；市議員何文海、張耀中、劉士州、朱暖英等人都前往聲援；抗議民眾抨擊寶文砂石場長年來產生的噪音、空汙及砂石車進出等，嚴重危害中台社區居民、嶺東高中及嶺東科大學生的生命安全。

市議員何文海說，春社里民從104、105年就不斷陳情抗議，要求業者遷場，他還率隊搭遊覽車到市府陳情，尤其業者的臨時場登6月2日已到期，承租土地的地主還寄出存證信函，土地只承租到9月30日則不再續租；希望業者能夠里仁為美，早日結束營業不再危害地方，還給居民安全及無噪音、空汙的生活品質。

寶文砂石場業者代表何金鐘指出，該場於30多年前設場，當時附近都未開發一片荒煙蔓草，近年來精密園區設廠，學校設立及社區興建等；該場也做好隔音場、場內空中噴水、砂石車出場都有清洗等，將汙染降到最低，晚上也只加班到晚上8點，全面做好敦親睦鄰。

何金鐘強調，臨時場登6月2日到期，目前申請能夠展延到9月底，土地承租到9月30日止，預計於內部召開股東會議後，將儘速予以結束營業；將每月高達6、70萬租金的土地將還給地主，預期在10月初就會結束營業。

(中時 )