今日在北京市政府舉辦的記者會上，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火介紹，近日北京市已連續發現多例本地新冠肺炎確診病例，除昨日通報的1例病例劉某某有出京史外，其餘6例病例近2周無出京史，無境外人員、湖北人員接觸史。經流行病學調查，這些病例均有新發地農產品批發市場活動史，通過採集確診病例相關的外環境標本，有核酸檢測陽性報告。經初步判斷這些病例可能接觸了市場中污染的環境、或接觸到了被感染的人員而傳染發病，後續不排除出現續發病例的可能。

北京市委宣傳部副部長徐和建表示，本市近日連續出現新增確診病例，常態化疫情防控一刻都不能放鬆。北京要對當前防控策略措施從嚴把握，跨省旅遊團、體育賽事等暫停，未複課的小學一、二、三年級暫緩復課。做好宣傳引導，及時發佈資訊，回應社會關切，消除社會恐慌心理。各區各部門各單位要落實主體責任，舉一反三，對號入座，發現問題及時整改。加強監督執紀問責，對防控不到位的要進行約談。

(中時 )