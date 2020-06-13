Players have the right to do as they choose. However, the economics on not playing are devastating:



💰$1.2B in lost player salary (35% of total pay)

🏀NBA now having leverage to tear up the CBA and negotiate a new one.

💰$2B lost in revenue to the league — Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 13, 2020

隨著籃網明星後衛厄文帶頭呼籲球員考慮不要參加復賽，等同公開喊出罷賽，或許他的理由相當合理，畢竟美國當前陷入反種族歧視抗議與新冠疫情的雙重衝擊，但《ESPN》財經專家馬克斯隨即評估，一旦球員罷賽，至少損失12億美元。

馬克斯表示，球員當然有權利可以選擇是否復賽，但假如選了罷賽，後果將是毀滅性的，因為球員將因罷賽損失薪資12億美元(總薪資的35％)，聯盟也有權利撕毀當前勞資協議，重新開啟談判，整個聯盟更會損失大約20億美元的收入。

根據馬克斯預估，假如球員真的罷賽，大約72％球員將會領到本季平均薪資以下的薪水，「所以在本周的後半段，許多球員都收到來自經紀人的嚴厲警告，假如本季真的宣告結束，那麼NBA無論短期或長期的財政，都將受到很大影響。」

「球員目前已經大約損失3億美元薪水，假如球隊老闆們執行不可抗力條款，本季如不重新開打，球員將再損失25％的薪水，聯盟也將損失另外10％的第三方託管金，最後造成NBA球員本季將會大約損失12億美元薪水。」馬克斯說。

(中時 )