這次生技股因新冠疫情搶到槍，股價被市場炒翻天。財信傳媒董事長謝金河透露，一位投資朋友因一時衝動買進10張合一股票，結果兩天慘賠61萬元，讓這位友人相當懊惱；他提醒，股價高檔拉漲停，都是大戶出貨的訊號，一般投資人貪婪追價，小心落得賠大錢的下場。

謝金河在臉書貼文表示，一位投資朋友自曝11日一時衝動，漲停板掛進合一10張，買到漲停板價233.5元，但收盤191.5元，一天就賠了20%，周五（12日）合一跳空跌停一價到底，連殺出的機會都沒有，兩天就現賠61萬元，高檔衝動搶進讓他懊惱不已。

「一般散戶投資人會賠錢，都是想立刻賺到漲停板，最好買到的股票能夠連續飆漲10支停板，如中樂透一般。」

謝金河提醒，天下沒有白吃的午餐，股價連續大漲，高檔拉漲停，都是大戶出貨的訊號，一般投資人低檔沒有耐心等待，等到看這檔股票漲了5倍、10倍後，禁不住內心的貪婪而追價，通常都是賠大錢。「這樣的投資人會買到755元的浩鼎，或是486元的基亞。」

他強調，大戶要出貨時，股票會拉漲停板，這個時候散戶不請自來，股票賠錢、套牢都是這樣開始的！但其實就好比人生不會天天漲停板，會漲停就會跌停，只有一步一腳印，穩紥穏打的人，路才能走得久，走得遠！

(中時電子報)