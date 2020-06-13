高雄市代理市長楊明州13日上午在四維行政中心宣誓就職。（袁庭堯攝）

楊明州強調會做好市政基本功，下週一（15日）將發布代理局處首長人選。（袁庭堯攝）

高雄市代理市長楊明州13日上午在四維行政中心宣誓就職，楊明州特別對在場局處副首長喊話「上緊發條、不要讓末梢神經麻痺」，要求環境清潔、渠道河川整治都不能放鬆，守住基本功。

宣誓就職典禮由行政院秘書長李孟諺監交，各局處副首長、主計、政風、人事、警察首長與會。

李孟諺表示，自己曾有8年台南市府局處首長、1年4個月代理市長的經驗，對高雄也相當熟悉。高市是具有國際規格、港口、觀光重鎮、產業的大城市，市政千頭萬緒，關係到市民福祉。

李孟諺指出，楊明州為成大土木工程碩士，1984年就進入高市府工務局服務，曾任工務局長、秘書長、參事、副市長，對市政嫻熟，作為代理市長各界都寄與厚望且認為是最佳人選，連行政院專業代理人、交通部次長王國材也相當稱讚。

李孟諺稱讚楊明州一上任就宣佈恢復每日早上8點晨會很有魄力，絕對「不是塑膠做的」，也呼籲市府團隊要上緊發條，代理期間各項市政推動均要緊鑼密鼓、兢兢業業，符合市民期待。

李孟諺特別感謝韓市府替高雄的辛勞及付出，也期勉楊明州準備開始過「朝五晚九」的緊密生活。

楊明州表示，雖然僅代理2個月，但已向行政院長蘇貞昌承諾過，一定會全力以赴。過去高雄的基礎是工業發展，高雄人成就了國家的經濟發展。高雄近年來積極轉型，在觀光、文化、科技等綠色產業均有著墨。

「高雄市民不久前用行動證實了，一個城市因人民而偉大。」楊明州表示，再過不久，高雄市民要再次用睿智決定高雄的未來。楊明州強調在他代理市長期間，市府同仁仍要謹慎面對防汛、防颱、防疫的挑戰。

「以上是人事處準備的制式講稿，接下來要拜託大家...」楊明州致詞時話鋒一轉，表示「今天在場沒有外界貴賓，關起門來，都是穩定市府的高階文官」，接下來的時間要一天當三天用，要把各機關工作鎖緊。

面對鸚鵡颱風可能帶來未來外圍環流、造成瞬間暴雨，楊明州希望環保局做好街道基本清潔，水利局盡快清疏，相關單位都要「超前準備」。此外，新冠肺炎、登革熱、漢他病毒將是高市三大挑戰，楊明州也委請經發局、環保局加強公有市場及各地區的清潔工作來預防。

楊明州表示，四維行政中心有市長幕僚群及幕僚機關，未來將回復在四維行政中心上班，鳳山行政中心僅留作接待貴賓、開會使用。

「我是一個文官、事務官，只想把這2個月的工作做好。」對於15日市府開始恢復8點晨會，楊明州強調，他幾十年來都是開8點的晨會，並非針對韓國瑜先前的習慣。楊明州認為，8點是以往市府晨會的慣例，完全沒有政治考量。

對於12日晚間高市新聞局將官方粉絲專頁《樂高雄》將LOGO從「LOVE高」換回早期使用的「彩帶高」的爭議，楊明州解釋，「LOVE高」或「彩帶高」都具有在地知名性，但兩者故事性不同，「彩帶高」的設計理念來自2009世運會的韻律體操賽事，兼具在地知名性及故事性。

楊明州強調，用哪一款都OK，他個人沒有意見及愛好。但「LOVE高」原創者當時只授權給新聞局使用，沒有授權至各局處，因此新聞局目前仍在與原創者協商，若授權沒問題，未來要兩者一起排版使用也沒問題。

至於代理局處首長人選，楊明州表示，這兩日適逢週末，下週一（15日）就會發布。

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(中時 )