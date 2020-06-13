109年地方型SBIR收件說明會，各界參與踴躍。（台中市政府經發局提供／陳世宗台中傳真）

後疫情時代全面振興拚經濟！台中市政府日前加碼連辦3場「地方產業創新研發推動計畫(SBIR)」收件說明會，獲得民眾的熱烈迴響。經濟發展局指出，今年首度開放線上申請，提升效率也加強防疫；收件自6月15日至30日，歡迎設籍台中的中小企業把握機會踴躍申請。

經發局副局長李逸安說，為鼓勵中小企業投入提升產業技術及產品創新，市府自99年至108年投入2億6743萬元推動地方型SBIR，協助394家中小企業升級；今年補助總經費超過2500萬元，市府分別在台中市工商發展投資策進會及大里工業區服務中心、台灣光學工業同業公會舉行收件說明會，盼協助更多中小企業在後疫情時代恢復經濟動能。

台中市長盧秀燕推動「台中富市3」政策！經發局表示，透過前店、後廠、自由港3大策略加速台中經濟發展，其中「後廠」重點就在強化產業聚落和技術能力，協助轉型；市府推動地方型SBIR協助中小企業升級，讓受疫情影響的中小企業安心研發新技術，化危機為新商機。

李逸安強調，市府已建置台中市青創夢想家網站，可快速查找相關申請資訊及表單；今年首度採線上申請收件，可線上收看計畫說明影片，如有相關疑問可洽台中市青創夢想家專案辦公室04-2567-5713。

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