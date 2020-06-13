北京新冠肺炎疫情驚傳出現反彈，已經在11、12日連續兩日出現多起新增本土病例，其中12日新增6宗。北京13日召開第114場新冠肺炎疫情防控記者會，北京市豐台區委副書記、代區長初軍威表示，目前已經檢驗豐台區確診病例密接者139人，全部集中隔離。豐台區已啟動戰時機制，成立現場指揮部。

綜合陸媒報導，大陸國家衛健委通報，大陸12日新增確診病例11件，其中本土病例6件，均在北京。由於患者曾經去過豐台區新發地批發市場，北京官方已緊急宣布新發地批發市場暫時休市，並對該市場的商品及設備進行檢測，結果在切割進口三文魚的砧板上檢出病毒，目前進口三文魚貨源地「京深海鮮市場」也已關閉。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，針對北京市近日疫情，市、區疾病預防控制中心12日已組織專業人員，對全市農貿批發市場、大型超市等展開排查，共採集海鮮、肉類等食品及外環境塗抹標本5,424份，完成新冠病毒核酸檢測，新發地市場發現40件環境陽性樣本，其餘農貿批發市場、大型超市均為陰性。

報導稱，隨著疫情防控形勢的變化，北京市教育委員會啟動應急預案，暫停原定下週一15日的小學一、二、三年級的返校上課，並暫停校外培訓機構恢復線下課程和集體活動。北京市場監督管理局也同步加強生鮮市場、商場超市、餐飲單位等食品安全檢查和疫情防控工作力度。

(工商 )