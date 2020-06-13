醫護人員在防疫期間，不分晝夜為控制疫情、治療努力，立委林思銘邀請知名有氧飲料公司老虎牙子，贈送台大醫院新竹分院、生醫園區分院、竹東分院3間醫院，以「加氧補元氣．防疫更有力」聯合贈飲方式，為醫護人員打氣並表達謝意與敬意。

林思銘表示，在防疫期間，台大醫院新竹分院、竹東分院分別擔任縣市「重度級」和「一般級」的應變醫院，從檢疫、篩檢、後送隔離、住院治療、居家追蹤等，都需要醫護人員持續照顧，給予醫療協助及幫助。

林思銘邀請氧飲料品牌老虎牙子執行長林志隆、總經理劉伊心，前往3家分院致贈200箱、近4800瓶的有氧飲料，生醫園區分院長余忠仁、竹東分院長詹鼎正、新竹分院醫務秘書李芳珊代表受贈，這也是企業近一份心意，向醫護人員致敬。

林思銘也提醒，防疫新生活期間，民眾也要注意自身健康，維持良好作息、健康飲食，也期望能號召更多企業響應，向醫護人員致謝也致敬。

(中時 )