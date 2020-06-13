民眾迎接防疫新生活，開始走出戶外！台中市政府建設局在官網新設「賞樹景點」專區，針對台中市公園綠地、園道等開放空間，整理賞樹種類、照片、花期等資訊，提供民眾出外踏青的好選擇；建設局長陳大田呼籲喜愛戶外自然、樹花景觀的市民朋友千萬別錯過！

「美麗的景觀市容，也是豐富心靈的一種建設！」陳大田表示，建設局除工程建設，景觀植栽美化市容更是不餘遺力，特別成立「賞樹景點」線上專區，內含兩大主題；其中「賞樹景點」以圖說介紹各地樹種、外型、花季、典故及交通方式。

陳大田指出，「賞樹最前線」則會不定期更新目前正夯的賞樹賞花熱點；例如近期盛開的「黃金雨」阿勃勒與大花紫薇等。

陳大田表示，後疫情時期，適度出遊可紓解身心靈，賞樹景點涵蓋山、海、屯、城各區的公園綠地及園道等開放空間，民眾出遊前可先查看選擇賞樹景點，來場輕旅行。

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(中時 )