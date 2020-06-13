健保署日前訂定8類特材自付差額上限，引發醫界反彈，甚至驚動總統府。衛福部長陳時中今邀集醫界進行溝通，三總院長蔡建松是受邀名單之一。蔡建松表示，若這項政策上路，醫院的盈餘會減少，不至於虧錢，但多少也會影響醫師收入，怎麼養得起高薪的人？今天的討論會屬於比較正式的場合，醫院下一步會如何，還需要看看衛福部怎麼說再說。

坊間許多特材收費不一，相同的產品在不同醫療院所收取的費用不同，民眾易淪待宰肥羊。有鑑於此，健保署訂定8類特材的自負差額上限，分別是「人工水晶體」、「特殊材質生物組織心臟瓣膜」、「治療淺股動脈狹窄之途要裝置」、「冠狀動脈塗藥支架」、「特殊功能人工心律調節器」、「治療複雜性心臟不整脈消融導管」、「特殊材質人工髖關節」及「調控式腦室腹腔引流系統」。

健保新制公布後，引發醫界反彈，甚至有醫師退出蔡英文醫師後援會群組，驚動總統府。為平息民怨，總統蔡英文昨親自滅火，發文要求衛福部與醫界溝通，衛福部也在今日立刻召開討論會，邀請醫界代表就自付差額上限表達意見。

三總院長蔡建松表示，目前還不了解院內多數醫師的意見，但是院方已經著手了解政策實施以後的虧損情形，若政策如期上路，醫院的盈餘會減少，但不至於虧錢，但多少會影響醫師的收入。目前推出上限的特材只有8類，以後說不定還會擴大，醫院的下一步要如何走，還需要看看衛福部今天怎麼說再決定。

(中時 )