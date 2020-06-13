學生會提案成立「校園轉型正義小組」 台大校務會議投票不通過 12:372020/06/13 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台大校友與學生在校務會議門口對峙,學生並趨前挑釁。(簡立欣攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台大校務會議周六（13日）登場，但因為台大學生會打算提案建立「校園轉型正義小組」的消息提前曝光，引發「是否要拆傅鐘」等爭議。據學生代表歐孟哲轉述，剛完成轉型正義案表決，以24票贊成比109票不贊成，不通過。 (旺報 ) #轉型正義 #台大學生會 #校園 #小組 #生活 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 台大學生會擬設轉型正義小組 蔡正元嗆：政治學生 13:152020/06/10 政治 張雅屏：轉型正義炒作過頭 下一代在錯誤歷史中成長 14:092020/06/10 政治 蔡正元：台大學生會設「東廠」搞促轉 校地應先還原住民 15:182020/06/10 生活 台大生拚轉型正義 洛杉基嘆問誰管「台灣競爭力」 17:272020/06/10 政治 快評》台大拔自由象徵傅鐘 是民主深化還是威權深化？ 20:262020/06/10 政治 台大教師沉痛 嘆行徑如紅衛兵 04:102020/06/11 社會新聞 如此轉型正義 深化民主還是威權 04:102020/06/11 社會新聞 兒子變老公！24歲養子同居擦出火花 高調娶回65歲媽 11:042020/06/12 國際 台大校方打壓學生代表轉型正義提案？下午將開記者會 13:312020/06/12 政治 台大學生會：校務會議提案中根本沒提到傅鐘 15:152020/06/12 生活 生活熱門新聞 中衛口罩回來了！各大通路整理包 這家不限購 - 生活 鸚鵡颱風最快今生成！明起2地區防大雨彈來襲 - 生活 肚子痛爆都是血！高中妹堅稱沒做過...結果出爐眾傻眼 - 生活 中衛口罩這裡買！Yahoo奇摩每日口罩販售時間曝光 - 生活 不給陳時中面子！名醫揭健保署記者會沒說的三個真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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