台大校務會議周六（13日）登場，但因為台大學生會打算提案建立「校園轉型正義小組」的消息提前曝光，引發「是否要拆傅鐘」等爭議。據學生代表歐孟哲轉述，剛完成轉型正義案表決，以24票贊成比109票不贊成，不通過。

(旺報 )