實價登錄自2012年實施至今，使購屋民眾便於了解市場行情，為促使房地產交易資訊透明，「實價登錄2.0」即將於7月1日上路，相較以往地政士、仲介業等角色吃重，新制實價登錄責任不僅回到「買賣雙方」身上，除此之外，申報登錄時間改為過戶一併辦理，同時也讓「逾期申報」及「資訊不實」的罰則更加明確。

實價登錄原本美意是希望促進房地產資訊透明化，達到平抑房價效果，但上有政策下有對策，不少業者鑽政策漏洞創造出許多讓實價變虛價的手法，最常見的是AB合約、以低報高，登錄偏高假成交行情，進行超貸，還能降低房地合一稅，或是刻意拉抬價格，藉此賺取更高的差價。

此次實價登錄新制，透過買賣雙方相互勾稽確認成交資訊，提升資訊的正確性，也把登錄不實的責任回歸買賣雙方。優美地產企研室主任林哲緯指出，新制「責任歸屬」與「申報時機」的調整，除了避免因「買賣方」造假價格歸責地政士、經紀業的狀況，同時增加實價登錄的即時性。

林哲緯強調，過去從交易到揭露在網站上，大多落後2到3個月，因此無法即時反映行情，但在新制規定下，實價申報時機，改與過戶時一同辦理，價格揭露可望提早1個月，將能提供民眾更即時的價格參考依據。

未來建商賣屋也負有登錄之責，需與購屋者共同在申請買賣移轉登記時申報登錄，內政部也特別提醒，如果申報書「交易總價」、「車位個數」及「車位總價」等3項價格資訊申報不實，將直接處3萬元至15萬元罰鍰。

長虹建設董事長李文造認為，實價登錄對居住正義及稅收有幫助，新制主要影響的是小建商，上市櫃公司沒有這個感覺，一直都是照實登錄，剛開始實施時影響較大，現在久了習慣就視為正常發展。

（資料來源／台灣房屋提供）

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(中時電子報)