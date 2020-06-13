實價登錄宗旨在房價透明，避免不肖業者操縱房價，幫助消費者進行最佳決策。此次實價新制上路修改了部分包括申報責任、時機及罰則，但對於爭論已久的「門牌全揭露」和「預售屋價格即時登錄」在新版仍未被採納，被批評是「實價登錄0.5」，距離完全的「資訊透明」仍有很長一段距離要走。

2018年內政部次長花敬群還信誓旦旦端出「實價登錄2.0」的政策，不僅門牌揭露要從30個區間改為「完整揭露」，也將溯及既往，過去的200多萬筆交易也會公布門牌，最後卻跳票，被時代力量立委黃國昌痛批是「實價登錄0.5」。

房市專家陳泰源認為，門牌號碼區段化，幾號幾樓之幾，到現在都還不願意揭露，已經慢了私人企業民間的實價登錄好多步。「完全揭露(國外)早已行之有年，台灣不該顧慮太多。」

此外，除了門牌詳實揭露，實價登錄未將預售屋交易價格納進登錄範圍，也是現行制度的一大詬病，預售屋房價不透明，給予建商及代銷很大的炒作空間。

優美地產企研室主任林哲緯進一步表示，美國、英國及香港的實價登錄網站，價格資訊都是揭露到門牌，但放在台灣，一旦實行下去，因有個資外洩疑慮，因此並未選擇在此時修改；而預售屋即時登錄，則由於牽涉建商、代銷、消費者三者間的權益問題，因此立法者在權衡之下，才有今日新制版本。至於新制實施後，是否能有效遏止「操弄價格」的風氣，仍需觀察一段時間。

對於民眾提出質疑，新制上路後陽台外推和頂樓加蓋若不合法，登錄會不會怎麼樣？擔任房仲多年的陳泰源說明，民眾擔心的部分主要看有沒有人檢舉、何時外推與增建是否列為「緩拆」。外推加蓋在房仲銷售過程中，早已被揭露，所以登錄不會怎樣，而且，現在的實價登錄早就有揭露了，會備註「有增建」，但細節不多、含糊帶過就是了。

陳泰源說，有些陽台外推、增建做得很細緻，如果不說，就算是房仲，有時也真的看不出來。「蛤？原來我買到有增建的房子。」這是常發生的。另外還有扣車位後房屋實際成交單價的計算，都還要經過人工再次計算，才可還原，這部分也希望可以改善。

（資料來源／台灣房屋提供）

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(中時電子報)