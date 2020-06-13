實價登錄新制責任回歸買賣雙方，民眾該怎麼申報？要注意什麼？台灣房屋加盟事業總部法務協理游璿樺表示，有「自行申報」或「代理申報」兩種方式，現今民眾普遍透過房仲成交，通常在過戶前，只要雙方達成協議，就能委託地政士代為處理申報事宜，這樣對年紀稍長、不諳電腦操作，或忙碌的上班族來說，其實都能避免登錄的遺漏或錯誤。

而對於想自行申報的民眾，優美地產企研室主任林哲緯表示，其實操作並不複雜，尤其現在都電子化，只需注意資訊正確，便可上內政部的網頁，依買賣、租賃等需求操作即可。

但他特別提醒，除了填寫時要注意資訊正確外，申報時共分「憑證申請、線上申報」及「表單登錄、紙本送件」，兩者差異在於「身分」認證的有無。以線上申辦為例，需插入「自然人憑證」，並輸入「身分證統一編號」及「密碼」方可登入，待資料填寫完成後，即可選擇線上送件；經由紙本送件者，雖無需憑證登入，但仍需線上填寫，並印出後在紙本上簽章，再送交至地政事務所才算完成。

不過要注意的是，舊制實價登錄當價格申報有誤時，還可於限期內補正，新制上路後則無改正機會，一旦價格輸入錯誤便直接向買賣雙方開罰3~15萬元不等；如果是隱匿頂樓加蓋、增建等價格以外資訊，若於限期內未補正則雙方處6千~3萬元。

專家建議，若一般民眾擔心缺乏專業知識或不熟悉電腦操作，建議仍交給地政士代為處理，費用多半落於1000至3000元不等，才不會讓無心的登載錯誤付出更大代價，因小失大。

（資料來源／台灣房屋提供）

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(中時電子報)