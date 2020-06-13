致力生產適合腎臟病友食用的低鉀蔬菜團隊：「智耕創新」先獲萌芽創投以天使資金投資新台幣200萬元，進而順利獲得國發基金挹注800萬元；千萬投資到位，也可望讓更多國人食用到低鉀蔬果；值得一提的是啟動這千萬資金投入的除產品具潛力，而智耕執行長黃明發對罹患腎病岳母的孝心更是感動天使投資人願投入資金的主要關鍵。

萌芽創投是王品集團前副董事長王國雄號召中興大學EMBA校友集資創立，專門投資興大師生所創立的新創公司；王國雄解釋，在學校裏的創業團隊要從實驗室往外走，資金是很大的問題，如果有天使資金挹注，許多創投公司才會考慮跟進，萌芽創投除輔導這些新創團隊開發通路市場，也扮演天使資金的角色，萌芽創投2017年4月成立，共募集新台幣2千2百多萬資金，而智耕創新也是該投資公司投資的第五家創新公司。

王國雄說，2018年接觸到智耕團隊，得知黃明發因為岳母洗腎的關係，下決心轉行研發低鉀蔬菜，讓他相當感動；而為了輔導智耕獲得萌芽創投挹注資金，王國雄也要求黃明發開發醫院以外的通路，推動智耕的產品在楓康超市上架，目前除了中部各大醫院外，在楓康超市十多個據點都可買到智耕栽種的小白菜、青江菜、油菜、小松葉、萵苣等低鉀蔬菜。

今年1月6日「萌芽創投」在興大國際產學聯盟中心舉行天使募資媒合會，由智耕執行長黃明發提出30分鐘的報告，接著股東們也輪流提出問題檢試低鉀蔬菜的市場和未來性，終於獲得萌芽創投投入200萬資金。

王國雄說，智耕因為萌芽創投這200萬元的「拋磚」投資，「引玉」成功，近日獲得國發基金天使800萬的投資。未來希望智耕創新能再開發適合糖尿病患者食用的蔬菜，造福更多人。

(中時 )