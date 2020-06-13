高雄市1所學校傳出同一個班級多達15名學生出現疑似上呼吸道群聚感染事件，衛生局已採集檢體，今天緊急送昆陽實驗室檢驗，結果預計明天出爐；據了解，初步診斷為上呼吸道感染及咽喉炎，漏夜疫調發現個案無旅遊史、接觸史，這些也包含無接觸居家隔離、居家檢疫等高風險對象。

衛生局昨天接獲通報，指某所學校同一個班級，有10多名學生出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐等症狀，其中8人已就醫，其餘症狀輕微未就醫；為釐清感染病原體，衛生局已採集檢體送昆陽實驗室檢驗。

(中時 )