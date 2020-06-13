蕾菈發文反擊網友。（圖／翻攝自la.112814 IG）

被封為小鄧紫棋的網紅蕾菈在Youtube有70多萬粉絲，日前她跟阿圓合拍影片，蕾菈自曝曾有1天4次翻雲覆雨的紀錄，挨網友酸私生活混亂。蕾菈稍早在IG限時動態回應，反批：「不懂我只是上別人頻道分享自己與男朋友的經驗，被網友撻伐我眾人插、說我很亂、說我鬆，我不理解，請問跟自己男朋友發生關係怎麼了？」

蕾菈日前自曝曾有1晚4次的紀錄，也分享自己平時有伴侶時，頻率大概2天1次，阿圓反問若1晚4次會不會造成下半身不舒服？蕾菈則說要採用不同方式，第1次要比較溫柔，第2次可以比較粗暴，後面2次就要拉長間隔時間。

對於這番分享，引來部分網友攻擊蕾菈不檢點，對此，蕾菈回應自己只是單純分享跟男友的性經驗，也強調：「女生的私密處鬆緊與生過小孩及做愛次數無關，網友們的指教我心領了，但做人身攻擊的你們心理素質我真是不敢恭維」。

蕾菈更表示，希望大家別亂攻擊她的家人，「我到底跟多少男人上過床你們也不知道，所以不要在網路上將別人的事情當茶餘飯後的消遣，及生活上的發洩管道了；我爸媽把我教導成一個，儘管我離婚、但我還是盡全力把我女兒養大」，最後表示她雖說過不要跟網友認真，但這次仍讓她受傷了。

(中時電子報)