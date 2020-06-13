高雄市長補選訂在8月15日，被藍營認為太趕，新北市長侯友宜今出席茶評鑑活動被問及此事時指出，面對任何艱困狀況，不管再大挑戰，永遠把自己準備好，快速找出年輕、有創意、接地氣候選人，不避戰、不畏戰全面迎戰，上下一心一定會再度贏回高雄市，為高雄市民做好建設、帶來希望。

對高雄市長補選期程快速，台北市長柯文哲諷叫「行政優勢」，侯友宜說，不管如何，這些艱困情形都要直接面對，要對自己有信心，走出自己的路，勇敢的往前走，全心全意的團結在一起，有信心能贏回高雄市民對我們的信賴。

侯友宜說，選舉過程只要大家願意回去投票，表達你自己的神聖的一票，所以不管在任何的這個便利性上，大家都應該提供更好的工具。

侯友宜說，國民黨面對在這樣一個辛苦的時刻，任何人都有責任、有義務跟國民黨站在一起，面對改革、面對挑戰，要攜手前進。

至於柯文哲指國民黨現在太溫和，侯友宜說，每個黨、每個人都有自己該走的信心之路，只要對自己有信心，永遠做自己，只要團結做自己、全力以赴、目標一致，就會贏得民眾的信賴。

(中時 )