台中市議員周永鴻蒞臨頒發第13屆清泉獎助學金。（清泉醫院提供／王文吉台中傳真）

台中市清泉醫院第13屆清寒績優獎助學金頒獎典禮13日舉行，今年邀請台中市議員周永鴻蒞臨頒獎，計有18名學子受惠，共頒發獎助學金4萬餘元。其中一位蔣同學，家庭核列為低收入戶，父親患有小兒麻痹，家中只靠母親工作獨撐家計，他說，媽媽每天辛勤工作賺錢，蔣希望獎學金對家裡有所幫助。

清泉獎助學金設立目的是基於「取之社區、用之社區」之回餽精神，迄今已辦理13屆，申請對象必須是雅、潭、神地區低收入戶家庭，學業成績達80分以上的學生。今年計有42人提出申請，經審核計有18位同學獲獎，每人獲頒獎學金2500元。

清泉醫院院長羅永達表示，該院自1999年創立，20年多年來守護大雅、神岡、潭子民眾的健康，除此之外，院方也積極參與社區公益活動，獎學金就是希望能幫助在困苦環境求學的學子能夠安心讀書，不用擔憂學費，進而將感恩、關懷之心延續回饋社會。

(中時 )