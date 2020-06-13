《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（13）日的國際新聞重點。

【1】 有玄機！川普說好退出WHO 譚德塞透露真實狀況

世界衛生組織官員透露，雖然美國總統川普公開宣布退出WHO，但實際上美方至今尚未採取任何正式行動，當前美國仍與WHO保持聯繫，WHO秘書長譚德塞甚至稱與美衛生部長艾薩持續討論伊波拉疫情。

【2】 防疫有目共睹！日執政黨提議 台應列入優先鬆綁入境名單

日本執政的自民黨外交部會暨外交調查會12日在會議上決定，由於台灣確診與死亡人數都很少，將要求安倍政府將防疫有成的台灣納入首波鬆綁外國人入境的名單，同時考量「一中原則」應順應時代應變。

【3】 冷血！川普談對示威動用催淚瓦斯：真是美麗風景

美國總統川普11日表示，他回想起最初示威爆發地明尼亞波里斯市的國民兵對群眾動用催淚瓦斯時，真是一道「美麗風景」，更形容國民兵行動如同「刀切奶油」，根本就是探囊取物。

【4】 嗆爆北京只是作秀？傳蓬佩奧將赴夏威夷秘會陸官員

川普政府中一向以鷹派形象聞名的國務卿蓬佩奧近數月以來與陸砲轟連連，從爭議已久的華為問題，到近期的疫情、新疆人權以及香港問題，多此與陸針鋒相對。不過據外媒透露，蓬佩奧已悄悄計畫準備夏威夷與陸官員見面，在近期美陸關係陷入僵局之際，特別吸引外界關注。

【5】 破2百萬人中鏢 美多州瀕災難

美國解封後，新冠肺炎確診人數隨經濟重啟和反種族主義抗爭四起而持續攀升，12日確診更跨越2百萬大關。德州和亞歷桑那等州情況嚴重，休士頓當局坦言，當地已處於災難邊緣。亞歷桑那解封不滿1個月，病例暴增近一倍。

(中時電子報)