中國人民銀行日前發布「關於開展大額現金管理試點的通知」，要求展開大額現金管理試點，試點為期兩年，今年7月起先在河北省推動，浙江、深圳10月開始。

各地對公帳戶管理金額起點為人民幣（下同）50萬元，對私帳戶管理金額起點分別是河北10萬元、浙江30萬元、深圳20萬元。客戶若要提取、存入起點金額以上的現金，應在辦理業務時登記。

陸媒13日報導指出，人行這次規範大額現金主要是為了打擊犯罪、維護國家經濟金融安全。由於現金具有不記名、不可追蹤等特點，大額現金容易為貪污腐敗、偷逃稅等洗錢犯罪行為，以及為地下經濟活動提供便利，可能危及經濟金融秩序和安全。

報導稱，2017年人行官員調研時發現，有單次取款超過1億元現金的情況，在如今大陸銀行卡支付、銀行轉帳等方式十分便捷的環境下，被認為這種情況不合常理。人行表示，適應當前形勢需要，大陸亟需加強大額現金管理，保障合理需求、抑制不合理需求、遏制利用大額現金違法犯罪。

(工商 )