中美科技競爭愈演愈烈，大陸重點大學哈爾濱工業大學近日被美國商務部列入實體清單，實施出口管制後，該校學生日前表示，已無法使用MATLAB，顯示美方管制已擴展到軟體方面。對此，大陸外交部表示，任何打壓都無法阻擋大陸科技發展進步的步伐，美國單邊制裁只會損害自己的利益。

香港經濟日報13日報導，MATLAB是由美國科技企業推出的商業數學軟體，主要用於數值運算，以及控制系統設計與分析、訊號處理與通訊、金融建模和分析等。分析人士指出，哈工大被禁用MATLAB將影響實驗數據的處理，導致無法發表論文。

陸媒報導亦指出，哈爾濱工業大學（哈工大）、哈爾濱工程大學（哈工程）的老師和學生無法使用MATLAB。確切來說，哈工大等使用的正版 MATLAB無法被啟動，已經啟動的正版MATLAB會跳出反啟動的通知，繼而顯示授權許可無效，網頁無法登錄哈工大域名的帳號。

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