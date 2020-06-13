高雄市代理市長楊明州今天正式宣佈就職，高雄市長補選也隨即展開，原本外界預期綠營最被看好的市長候選人陳其邁聲勢如日中天、藍營恐怕找不到願披掛上陣者。但隨著韓國瑜卸任、藍營氣勢盪到最低點後，氛圍卻悄然轉變，藍營有意挑戰市長補選者陸續「出聲」，繼媒體點名前高雄市財政局長李樑堅、「名嘴議員」黃紹廷、「三民區最資深藍營議員」黃柏霖可望出馬爭取提名後，高雄市議員李雅靜今天也表態要爭取提名。藍營高層則說，國民黨雖再度於高雄慘敗，但有意求戰在地人士漸浮出檯面，最後應會以民調決定正式提名人，且不排除還會有「在地黑馬」一起比民調的可能，

李雅靜今天召開記者會，強調目前國民黨可能因為罷免案，在高雄的聲勢低迷，但是身為中生代的她認為自己沒有閃躲的權利，願意承擔國民黨對高雄市民的使命，表態願意代表國民黨參選這次高雄市長的補選。李雅靜說，他日前在許崑源議長追思會中與韓國瑜提及此事，韓國瑜也表示「加油」，要她好好努力，李雅靜說她會遵照黨內選舉規則，相信黨中央有他們的規劃。

李雅靜雖強調她願意「承擔」，但據了解，目前高雄市藍營有意「承擔」市長補選者已經不僅他一人，包括黃伯霖、黃紹廷之前都已經被媒體點名，李樑堅被媒體喻為「黑馬」後也未強調「完全沒有意願」，再加上黨中央也在探詢部分南部立委的意願，外界預期，雖然外界認為如果行政院副院長宣布辭職參加高雄市長補選，綠營勝算相當大，但藍營內部也並非沒有選將，如果候選人的「在地人和」「服務績效」都不錯，又能取得其他有意角逐者的支持，黨中央也願意全力相挺，展現「不畏戰」的氣勢，即使最後仍無法勝選、只要得票數不要與陳其邁差太多，高雄市就不能算慘敗，受「罷韓」重創的藍營氣勢，也有機會止血，2022市長及議員選戰就不是全然沒有再打勝仗的可能。

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(中時電子報)