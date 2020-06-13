立委陳柏惟（右）、台中市議員楊典忠（左）受邀出席《粽情相傳~北勢送暖》活動。（陳柏惟服務處提供／王文吉台中傳真）

北勢愛心協會發起《粽情相傳~北勢送暖》活動，號召協會成員、志工媽媽等一起包粽做公益。（陳柏惟服務處提供／王文吉台中傳真）

端午佳節將至，北勢愛心協會13日舉辦《粽情相傳~北勢送暖》活動，號召協會成員、志工媽媽等在地居民一起包粽送愛心，並邀請育幼院、安養院、邊緣戶、獨居老人、中低收入戶及海線居民一起參加吃粽子同樂。

北勢愛心協會由在地熱心民眾組成，之前曾大力促成賴阿伯舊厝翻新。端午佳節前夕，號召協會成員和志工媽媽包粽子，贈送育幼院、安養院、邊緣戶、獨居老人、中低收入戶等。立委陳柏惟、台中市議員楊典忠、台中市社會局長彭懷真也受邀出席，共同參與活動。

陳柏惟指出，這段時間以來，看到協會成員為了地方東奔西走，非常感動，因此團隊成員也盡力幫忙他們的活動，希望為在地盡一份心力。相信可以和北勢愛心協會一起打拼，年輕人齊心為家鄉注入活水，讓地方發展得更好。

楊典忠平時即關心弱勢族群，在北勢愛心協會籌設過程中，楊典忠團隊也給予許多經驗傳承。楊典忠表示，他看到年輕人親力親為，由衷佩服，由於活動經費有限，特別輔導北勢愛心協會向社會局申請補助經費，希望政府能更珍惜民間正能量，適時給予協助。

(中時 )