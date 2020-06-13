台中警三分局於12日在分局停車場舉辦捐血活動，在分局長陳武康率先挽袖捐血的號召之下，大批員警、協勤民力及志工紛紛熱情響應。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府警察局第三分局選在警察節前夕與警友、民防、義警、義交、志工共同舉辦捐血活動，並邀請鄰近的第一分局、第二分局、第四分局、第六分局、交通警察大隊、刑事警察大隊、少年警察隊等警察單位共襄盛舉，總計募集超過150袋熱血。

台中警三分局於12日在分局停車場舉辦捐血活動，在分局長陳武康率先挽袖捐血的號召之下，大批員警、協勤民力及志工紛紛熱情響應，充分展現警察與民力熱心公益的情操，而轄內陳志勳牙醫診所的院長陳志勳聽聞警三分局要舉辦捐血活動，亦提供每人一份精美小禮物，為社會公益共同盡一份心。

為讓大家捐血後能立即補充體力，警三分局為每位捐血人員準備了特製茶葉蛋，並特別向轄區內伊甸基金會及台中市身心障礙者福利關懷協會共同成立的「微笑天使烘焙坊」訂購精緻小點心，鼓勵身心障礙者就業，使其不再只是依賴者，也成為回饋社會的生產者，讓這次的捐血活動更具深意。

本次捐血活動總計募集150袋熱血，分局長陳武康表示，新冠肺炎疫情趨緩，要防疫更要努力做公益，感謝捐出熱血的員警、警友夥伴以及鄉親朋友們，一同做公益、送愛心，讓愛繼續傳承、永不間斷。

(中時 )