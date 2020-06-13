本月6日高雄市議長許崑源驚傳墜樓身亡，民進黨桃園市議員王浩宇在臉書發文揶揄，即便不久隨即刪文，仍引發外界抨擊，對此「月亮歌后」李珮菁在臉書發文怒斥：「還是你就是×種？人死了你才敢罵」。

李珮菁PO文先痛批：「王浩宇一定不孝」，接著指出「郝柏村去世你說死了省錢？大家尊重的許議長他悲痛墜樓，你說摔死了」等誇張言行，難掩怒火怒嗆：「我不知你爸媽有沒有教導什麼叫做尊重？還是你對父母也不尊重？」，並表示若自己是王浩宇的母親，早就賞他兩巴掌，更感嘆：「自古以來我們讀的書都告訴我們要孝順父母！ 相信你一定是不孝順父母」。

此外李珮菁強調最討厭「對父母不孝順」、「對長輩不尊重」的人，更怒批：「還是你就是X種？人死了你才敢罵？？？若你父母有罵過你，這次事件我覺得罵得不夠，應拿棍條好好打你」，言語中透露出對王浩宇的種種不滿。

(中時電子報)