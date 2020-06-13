經發局長張峯源昨日率隊，前往赴霧峰區稽查2間未登記工廠。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

全面納管，就地輔導！台中市政府積極輔導未登記工廠合法化，昨日由經發局長張峯源率隊，赴霧峰區稽查2間新增未登記工廠，分別從事塑膠製品製造業和金屬製品製造業，但均為申請菇寮違規轉作工廠使用；經發局依法要求業者停工並限期改善，針對菇寮違規轉作工廠使用的態樣加嚴稽查，遏止此類掛羊頭賣狗肉情形，展現執法決心。

經發局表示，依據99年6月2日公布施行的《工廠管理輔導法修正條文》，輔導期限已於日前屆滿，核准整體變更11件、個別變更17件，總計28件，台中核准件數達全國第一。中央《工廠管理輔導法》新修正案則自今年3月20日施行，市府已受理特定工廠登記相關申請案達2,470件，包含未登記工廠納管案692件，及臨時工廠登記申請特定工廠登記1,778件。

經發局聯合稽查的2間工廠，皆為105年5月20日後新增的未登記工廠，均為申請菇寮違規轉作工廠使用，農業局已廢止其農業設施容許使用同意書，經發局則依法要求業者停工並限期改善；若未依限改善者，將依法通知台電及自來水公司停止供電、供水，並通報建管單位強制執行拆除。

經發局強調，為避免業者或地主僅為取得農地變更為特定目的事業用地，事後購入或租用既有未登記工廠申請納管情況，經濟部已函釋於105年5月20日後買或租未登記工廠，即使建築物屬105年5月19前既有，仍不得申請納管，請業者配合辦理。

(中時 )