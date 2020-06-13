司法院副祕書長葉麗霞期勉全國律師能充分運用線上學習平台，加強法律及其他方面的專業智能。（張孝義攝）

全聯會同時舉行「醫療與法律案例研究」新書發表會。（張孝義攝）

因應律師法修正必須建立律師查詢系統，並為了讓律師進修不受地點、時間、距離的限制，中華民國律師公會全國聯合會建置了「律師資訊數位管理系統」及「律師學院線上學習平台」，13日舉行啟用典禮，司法院副祕書長葉麗霞致詞時期勉全國律師能充分運用線上學習平台，加強法律及其他方面的專業智能。

全聯會祕書長郭清寶表示，「律師資訊數位管理系統」是為每一位律師都建立一個專屬的頁面，其中為因應陽光網站的要求，部分資訊將會依法對外公開，目前功能還太陽春，未來將與律師學院的在職進修、跨領域專業學程進修等資訊同步匯入，使每位律師進修學分或專長，可以在個人頁面上展示，民眾如果需要各類專長的律師，即可透過個人公開資訊來找尋適合的律師，為律師開啟業務的另一扇門。

此外，全聯會也計畫將「律師資訊數位管理系統」做為律師身分認證系統，未來將會製發律師個人的律師證卡片，可供在全國各地辦理案件時使用，達到一卡通行的便利。

「律師學院線上學習平台」則是讓執業律師可以藉由登入線上學習平台，不用受到地點、時間、距離的限制，即可自由地在線上修習醫療、家事、金融證券、營建工程、不動產、勞動、智慧財產權、稅務法律等八大領域及其他領域之在職進修課程，以精進執業律師的專業技能並達成律師法規定的在職進修時數。

此外，律師學院與中國醫藥大學、中國醫藥大學附設醫院、台中、彰化、南投律師公會聯合舉辦「醫療法律課程培訓計畫－醫療爭論與案例專題學分班」深入研析醫療與法律後，合著「醫療與法律案例研究」一書也同時發表，並由中國醫藥大學牛惠之副教授、林楊鎰律師、李軒律師等3位作者，發表著作感言，期盼透過律師界、醫學界的對話，共創醫、病、法三贏的和諧社會。

(中時 )