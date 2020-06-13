有別於傳統畢業典禮的盛大場面，亞洲大學108學年度畢典13日在Youtube頻道直播登場，除來賓致詞、線上頒獎及正冠等儀式，亞大團隊還錄製28支帶狀影片、配合主持人Live模式，現場宛如嘉年華會般，創下全國唯一全程線上完整畢業典禮的創舉。

線上畢典由書法大師蕭世瓊大筆揮毫、寫出主題「青春無畏」，為活動拉開序幕，緊接著，熱舞社舞者跳出「飛越亞洲」曼妙舞姿，博得喝采。亞大校長蔡進發致詞時特別與AI機器人「小豹」對話，闡明亞大全面推動AI教學的成果相當亮眼。

亞大創辦人蔡長海配合在線上勉勵畢業生，台中市長盧秀燕、網路紅人蔡阿嘎與他的幼兒兒蔡桃貴擔任超級來賓祝福畢業生。有趣的是，校方在典禮中穿插「真心話大告白」與「圖框大愛現」活動，有學生趁著典禮向心儀對象告白，現場歡笑聲不斷。

為了留下完美回憶，校方特別製作屬於畢業生的校景杯墊贈送畢業生，蔡進發則透過連線抽出手工客製化打造的亞大行政大樓樂高積木得主，炒熱氣氛；各學系主任更串起校歌大會唱，一人一句串接錄製，讓校歌變活潑、卻也讓畢典增添些許離愁。

策畫畢典的亞大學務長張少樑指出，受新冠肺炎疫情影響，國內外許多大學都改成線上舉辦，亞大唯一將全程畢典在線上呈現，從攝影棚的場控、燈光到後製美編及彩蛋設計等，希望帶給學生難忘的畢業典禮。

(中時 )