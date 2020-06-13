香港反送中滿1周年，香港邊城青年、台灣公民陣線等民間團體今將在自由廣場舉行「抗爭未完、台港同行」晚會，主辦單位今上午舉行記者會，質疑蔡英文總統先前承諾的「人道救援行動方案」遲未公布，呼籲蔡政府盡快落實救援機制的承諾。

因應香港局勢越來越險峻，蔡英文總統日前表示，將由行政院規畫「香港人道救援方案」，但相關方案至今尚未公布，香港邊城青年、台灣人權促進會、台灣公民陣線等公民團體今舉行記者會，高喊「台港同行齊上齊落，儘速兌現救援承諾」等訴求，呼籲蔡政府不要把「撐香港」淪為口號。

香港邊城青年祕書長Justine表示，過去一年香港發生逃犯條例、時事節目被清算、立會議室規則如無物、國歌法、國安法等事件，不只前線抗爭者，包括人權律師、社工與NGO工作者都成為打擊目標，希望台灣政府能加大救援對象及未來香港移民的準備，呼籲蔡政府落實及明確化對香港民主抗爭的支援。

經濟民主聯合召集人賴中強說，過去台灣政府對香港人的政治庇護是「只做不說」，隨著大陸加緊對香港的控制，台灣應對香港抗爭者伸出援手，民團主張修改「香港澳門關係條例施行細則」，將援助機制「明確化」，建議建立官方窗口，並成立監督小組，讓機關執法有法源依據，促成民間與政府協力完善庇護工作。

台灣人權促進會法務主任王曦強調，如果蔡政府宣稱法治已健全，理應有完備行政程序協助個案銜接、轉介資源，否則已經來台的香港抗爭者們，將陷入無所適從的狀態，台灣政府撐香港的口號將淪為空談。

公民團體提出4大訴求，包括反抗中國帝國主義擴張、正視國安惡法完備救援機制、拒絕香港黑警及紅色資本入境、為因應香港移民做準備。「抗爭未完、台港同行」晚會，主辦單位邀請包括知名作詞人林夕、中山銅鑼灣書店店長林榮基及朝野各黨代表到場演講，香港眾志祕書長黃之鋒等人則透過影片聲援。

(中時 )