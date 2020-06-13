最好的畢業禮物是什麼？朝陽科技大學畢業生陳家妤今天歡喜畢業，卻收到了2個紅色大花圈當禮物，上面還寫著「準時畢業」、「早日交到男友」，看到署名才知道是哥哥送的，讓她頓時哭笑不得、直呼「好尷尬」。

陳家妤說，因為哥哥要上班，無法參加她今天的畢業典禮，昨天特別提早將畢業禮物送學校，原本不知情的她還是收到朋友傳照片才發現，當下真的覺得超傻眼、又尷尬，但也很謝謝哥哥的精心準備。

(中時 )