畢業禮物是2個大花圈 女傻眼：好尷尬 13:102020/06/13 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朝陽科大畢業生陳家妤(中)收到哥哥送的花圈畢業禮物，直呼「尷尬」，但又覺得很幸福。(朝陽提供／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最好的畢業禮物是什麼？朝陽科技大學畢業生陳家妤今天歡喜畢業，卻收到了2個紅色大花圈當禮物，上面還寫著「準時畢業」、「早日交到男友」，看到署名才知道是哥哥送的，讓她頓時哭笑不得、直呼「好尷尬」。 陳家妤說，因為哥哥要上班，無法參加她今天的畢業典禮，昨天特別提早將畢業禮物送學校，原本不知情的她還是收到朋友傳照片才發現，當下真的覺得超傻眼、又尷尬，但也很謝謝哥哥的精心準備。 (中時 ) #畢業 #畢業禮物 #花圈 #尷尬 #女學生 #台灣 也許您會感興趣 生活熱門新聞 中衛口罩回來了！各大通路整理包 這家不限購 - 生活 鸚鵡颱風最快今生成！明起2地區防大雨彈來襲 - 生活 肚子痛爆都是血！高中妹堅稱沒做過...結果出爐眾傻眼 - 生活 中衛口罩這裡買！Yahoo奇摩每日口罩販售時間曝光 - 生活 不給陳時中面子！名醫揭健保署記者會沒說的三個真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。