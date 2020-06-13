氣象局表示，颱風外圍雲系影響及對流發展旺盛，易有短時強降雨。(圖擷自氣象局)

氣象局發布大雨特報！颱風外圍雲系影響及對流發展旺盛，易有短時強降雨，今(13)日恆春半島、台東、南投及雲嘉地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

大雨特報範圍包括南投、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣、台東縣。

(中時電子報)