台大學生會會長凃峻清(右)、準研究生協會會長吳依潔(左)(簡立欣攝)。

台大校務會議周六（13日）登場，但因為台大學生會打算提案建立「校園轉型正義小組」的消息提前曝光，引發「是否要拆傅鐘」等爭議。據學生代表歐孟哲轉述，剛完成轉型正義案表決，以24票贊成比109票不贊成，不通過。

台大學生會會長凃峻清、準研究生協會會長吳依潔會後受訪表示遺憾。凃峻清表示，此次會議更彰顯台大需要轉型正義，他並表示美國很多知名大學在邁向卓越之前，也要面對自己的歷史。吳依潔重申提案中並未提到要拆除傅鐘，但是媒體和許多謠言都錯誤引導。

(旺報 )