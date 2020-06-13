衛福部長陳時中（右）今天參加清華大學畢業典禮，他勉勵畢業生做個聆聽者，團結大家的優點，做到「不怒而威」。（陳育賢攝）

清華大學13日舉行畢業典禮，衛福部長陳時中在典禮進行到一半來到會場，受到畢業生熱烈歡迎，他說，來的這段路走了2個半小時，原以為會到不了，他以此向畢業生勉勵，這就像人生一樣，做了很多努力，最後卻可能到不了，但只要堅定意志，終能到達目的地。

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，來清華大學這段路走了2個多小時才到場，原以為會到不了，這讓他想到畢業生在畢業之後會有非常好的前程，但是有時候會覺得是不是會到不了。

有時在人生的道路上往前走，在做研究的時 候會覺得說，明明就要到了，那為什麼好像到不了，我們未來人生都會面臨到這些情況，那怎麼樣去堅定自己的意志、去加油，那一定會到的了。

就像他在路上，一直在問說清華的畢業禮典什麼時候會結束？很怕到的時候就結束了，但他還是告訴自己，一定會到的了，最終的結果果然是成功的。

陳時中說，人生有很多的事情，有很多的變化，他最常跟同事講的是做事的態度，每個人一定要相互合作，出了社會或在學校都一樣，要記著，合作才能成功。

我們在社會上，每個人都是1個螺絲釘，怎麼樣尋求合作，才能讓自己的路真的又寬又遠，那要合作就要學會體諒，要了解合作其中的困難，這不是說服的過程，合作要是要體諒對方，找出雙方的共同需要，一起攜手往前走。

大家未來有1天都會變成領導人物，學習當領導人物要有1個方向，要做到不怒而威，我們年輕的時候一定是「怒而威」，有很強烈的企圖心，有很好的計畫、不斷的去遊說、去努力。

但當你怒而威後，就要思考怎麼樣能夠更理性，找出大家共同的優點，然後你就會不怒而威，就會做個比較好的領導人。

不管是合作才會成功，或者想要做個不怒而威的領導者，那都有個前題，那就要會聆聽，聆聽大家的需要，聽得懂就會做的對，未來的事情都掌握在各位的態度上，希望這樣的經驗對大家有所幫助。

(中時 )