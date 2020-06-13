民進黨立委王定宇今透過影片反嗆，舔共抱習近平大腿的人會自動喪失查證能力，天弓三演習訊息，媒體12日一早就報導披露，他是在媒體報導後分享消息。（趙婉淳攝）

中科院前晚在台東及屏東基地進行飛彈試射，外界猜測極可能是天弓三型增程型飛彈攔截測試，但中科院不願評論，綠委王定宇昨在臉書說，中科院進行「新型飛彈實彈射擊測試」。對此，藍委吳斯懷批評，王定宇洩漏軍事機密並非第一次，強烈建議國防部應盡速查洩密管道；王則反擊，他是在媒體報導後分享消息，盼吳斯懷自重，否則就法院見。

吳斯懷上午在臉書以「反制能力提前曝光--愚蠢；國防部應盡速嚴查--洩密」為題發表長達1200多字的貼文，他說，針對軍事戰略、軍備研發、武器採購，重大演訓，國防部常常把話說得模糊，這是正確的基本戰略情報策略，真真假假、虛虛實實，就是不想被敵人摸清底細，或是誤導敵人的判斷。

話鋒一轉，吳斯懷痛批，王定宇屢次將國軍的底牌公開攤在陽光底下，是在炫耀自己有特殊消息來源？還是告訴大陸我們準備好了？你們早做準備吧？把國軍多年努力研發的反制能力提前曝光，是非常愚蠢的行為。

吳斯懷列舉王定宇歷年來洩密事蹟，包含外交國防委員會於2018年7月赴法國東部機密考察，其在臉書打卡指法國東部有座「呂克瑟伊本」空軍基地；敦睦艦隊結束帛琉任務返抵左營軍港前，王自爆有近19天「額外行程」；以及日前證實中科院試射「天弓三型增程型飛彈」。

吳斯懷指出，他曾依立委職權，向國防部索取公開資料作為問政參考，還事先告知國防部不用提供「機敏資料」，結果被抹成「洩密」，與王定宇對照，難道判斷是否構成洩密的依據是顏色，還是「台灣價值」額度夠不夠嗎？

吳斯懷質疑，王定宇洩漏軍事機密並非第一次，不論是蔡總統或是民進黨蔡主席，都不應該再視而不見。國軍是中華民國的國軍，不是蔡英文的禁衛軍，更不是民進黨的黨軍，為確保軍隊國家化的角色定位，強烈建議國防部應盡速嚴查洩密管道。

對此，王定宇今透過影片反嗆，舔共抱習近平大腿的人會自動喪失查證能力，天弓三演習訊息，媒體12日一早就報導披露，他是在媒體報導後分享消息，且內容沒有離開媒體報導範圍，稍微查證就知道。

王定宇表示，天弓三飛彈性能寫在維基百科就可以查到，不查證隨意指控別人洩密違反法律，請吳斯懷查清楚，該道歉就道歉，這已經不是能力問題，而是品德問體，希望吳斯懷自重，否則惡意散播的人就法院見。

(中時 )