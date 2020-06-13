社區大學音樂社團演奏多首中西知名樂曲，帶來紓解身心靈的音樂饗宴。（鹿谷鄉公所提供／王文吉台中傳真）

2020麒麟潭夏季音樂會13日登場，百餘位來自鹿谷、民間及員林等地方的社會大學的音樂團體演奏多首中西知名樂曲。悠揚樂音配合麒麟潭潭水蕩漾，美麗鳳凰山景和凍頂茶葉飄香，為當地居民和遊客帶來紓解身心靈的音樂饗宴。

夏季音樂會於麒麟潭堀尾涼亭平台舉行，濁水區社區大學鹿谷分校及貓羅溪社區大學民間分校的薩克斯風班、民謠二胡班、員林櫻花樂團、永隆社區國樂班及鹿鳴南管社等樂團，演奏夢陀鈴、桂河大橋、四季紅組曲等樂曲。

鹿谷鄉依賴麒麟潭水源灌溉農作物，公所特別邀請社區大學石春山和劉木燕帶領各界音樂家演出。劉木燕說，希望鹿谷麒麟潭音樂會能成為定期的表演的活動，除在環湖不同的平台表演，也可以讓音樂家登船，隨著湖水盪漾進行演奏，相信一定會成為鹿谷的新亮點。

鹿谷社區大學校長林建言指出，鹿谷社區大學致力發展音樂、書法、插花等社團，並鼓勵各社團走進社區表演，將藝術的真、善、美發揚光大。希望未來成立多元化的藝文社團巡迴表演，為社會及鄉里盡一份心力。

(中時 )