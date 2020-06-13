米可白當年以笑容滿面、樂觀開朗的「葡萄姐姐」形象出道，最近她主演的台視《生生世世》正在熱播，總是笑臉迎人的她，日前因受訪時突然「爆哭」引來婚變聯想。她接受本報專訪時苦笑表示，她的婚姻真的沒怎樣，當下她只是單純想到花了9個月努力拍了超過1000場戲，自己還曾被突然垮下、共約80公斤的產檯和產婦撞擊子宮，也曾飛車摔到左肩膀完全不能動，甚至流感發燒引發肺炎，是那些辛苦的畫面讓她一時有感而發才會流淚。

米可白過去螢幕形象一直都是甜美樂觀開朗。（羅永銘攝）

米可白的甜美笑容深植人心。（羅永銘攝）

不過米可白坦言，「我有時笑都不是真心的笑，以至於人家總覺得我只是每天嘻嘻哈哈，都沒有難過的時候，其實我只是把難過、不愉快都放在心裡，因為我怕別人擔心我！」她坦承自己保護色很重、防護膜厚，只想讓人家看到她最完美的一面，拍戲時也總要求自己每一場戲都要做到90分，因為對她來說，90分才是及格分。

不僅導演總說她把自己保護得太好，同劇的薛仕凌也常覺得她太ㄍㄧㄣ 了、要她學著「做自己」，「薛仕凌是我的心靈導師，他會提醒我，我的表演方式很安全，但太保護自己，有時表演時就該做自己、不要想那麼多，可能會因此找到不一樣的新火花」。

米可白習慣把難過放心裡。（羅永銘攝）

米可白習慣把難過放心裡。（羅永銘攝）

她最近正在準備台視備檔新戲，劇中將飾演女強人，她期許自己能有所突破，想要豁去像脫光光一樣演戲，讓大家看到她真實個性，「因為角色跟我本人有點相似，前幾天在揣摩角色過程中，認真回想這一路，突然覺得自己走得好辛苦，就崩潰哭了」，她以為自己一直以來偽裝得很好，但有一部分的自己其實覺得「我好累喔」，會崩潰是因為心疼自己，「我常常太過於勉強，不知道什麼時候才可以拒絕別人」。

「我是很少說不的人，拍戲時就算發燒生病，還是會盡量配合、總說我可以，但其實聲音可能根本發不出來了。拍《生生世世》騎車摔倒飛出去，因撞到頭導致脖子的骨刺移位，所以左肩膀不能動，後來緊接著又得流感休息5天，繼續回來拍戲卻燒到38.5度，那是我第一次對劇組說我真的不行了，怕再拍下去隔天就不能來了。結果工作人員聽到我說不，反應竟然都是很開心感動，他們覺得我進步了，終於第一次說『不』了」。她透露平常拍戲如果累到不行，就會一直手捏壓虎口提神，聽到導演喊到「3」就瞬間把眼睛打亮，有一天她狀態實在不好，平常自我規定一天NG不能超過3次，但那天已經7次爆表，「於是我直接開口咬下去！把虎口咬出深深的齒痕！」

米可白在八點檔《生生世世》飾演助產士「明珠」。（台視提供）

米可白說，她雖然是家裡最小的女兒，但因兄姊較叛逆，她從小跟在媽媽身邊幫忙，總告訴自己「我就是要當好妹妹、乖女兒，不能讓爸媽擔心」，也因此她被訓練得很堅強、很會照顧自己，連媽媽都覺得她像姊姊、媽媽反而像妹妹。「一直以來，好像都是我在疼愛別人，但這樣也沒有什麼不好，我很會照顧別人、可以讓人很安心，看到大家很開心，我也會很開心」。

至於已婚6年，因鮮少公開提及身家上億的「尾牙大王」老公謝銘杰，常被懷疑婚變，她苦笑說，從一結婚就被問要不要生小孩，不生就被說一定生不出來，然後不想提就被懷疑婚姻一定有問題，「為什麼大家覺得女藝人的焦點就只能是婚姻？但婚姻不代表一切，女性的工作表現也需要被認可，為何要把我們的價值建立在婚姻上？我不太懂！我的家人都不會關心我要不要生小孩，但外界卻關心得好徹底！甚至有網友還酸我生不出小孩就是苦命啦！」她強調自己從結婚前態度就是這樣，結婚後也還是以工作為主，不喜歡在社群軟體分享婚姻私人生活，且另一半非圈內人本來就比較低調，「我真的喜歡簡單，不喜歡把事情搞複雜」。

米可白即將在新戲飾演女強人，她希望更勇敢做自己。（羅永銘攝）

飾演助產士的她劇中接生無數新生兒，但現實中的她其實超害怕、不敢抱嬰兒，因此對於是否準備要當媽媽，她說真的還沒有想到，也還需要時間克服對嬰兒的恐懼，「走一步算一步，一切順其自然，計畫也趕不上變化」。接演這部戲後她只想到當媽媽好辛苦、很偉大，還沒想到要生小孩，「現在讓我抱真嬰兒，我應該會嚇死吧」。

米可白辛苦拍了《生生世世》九個月，希望外界重視她的工作表現更甚於婚姻狀況。（台視提供）

(中時 )