新莊休旅車遭撞翻覆 釀交通大打結車流回堵數10公尺 13:342020/06/13 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊休旅車遭撞翻覆，造成中正路交通大打結，車流回堵數公尺（民眾提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新莊中正路今天12時許發生車禍，一輛休旅車遭撞後翻覆於馬路上，現場交通大打結車流回堵數10公尺，據現場目擊人士指出，肇事車輛肇事後迅速開離；警方表示，已出動拖吊車移動翻覆車輛，並通知遭撞車主，警方已擴大監視器，後續將通知肇事者到案說明案情。 (中時 ) #肇事 #現場 #車輛 #警方 #通知 也許您會感興趣 社會熱門新聞 感謝外送員！正妹裸身只穿丁字褲開門 偷拍PO網分享 - 社會 大專男床戰國中女30回 性慾旺盛2天嘿咻1次 - 社會 網路遊戲變肉片 人夫「側插」小三「子宮壞掉」 - 社會 小房間學佛「雙修」 女兒目睹媽與住持狂啪啪 - 社會 女同事太正受不了！友達主管偷拍裸浴爽看 存檔隨時回味 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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