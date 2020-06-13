新莊中正路今天12時許發生車禍，一輛休旅車遭撞後翻覆於馬路上，現場交通大打結車流回堵數10公尺，據現場目擊人士指出，肇事車輛肇事後迅速開離；警方表示，已出動拖吊車移動翻覆車輛，並通知遭撞車主，警方已擴大監視器，後續將通知肇事者到案說明案情。

(中時 )