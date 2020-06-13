北市屋齡老化嚴重，政府積極推動都更及危老重建，持續帶動老宅交易熱絡。其中，產權單純的物件更是受到危老改建的時程獎勵影響，不僅交易量增加，價格也屢創高價，光是北市中山區2019年以來億元以上透天或公寓就已經揭露近20筆，成交金額接近40億元。

數據顯示，北市屋齡達30年以上建築物計有9萬7427棟，佔84.5％，但都更推行不易，政府祭出危老時程獎勵，確實帶動產權單純的老屋加速更新。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老政策的容積獎勵加上百分百整合後，可以免於走都更流程等特性，的確讓市中心一些老舊住宅有重生的機會，不過礙於開發效益與整合難易度等問題，還是以大土地持分的舊透天、平房與商業區的土地效益最高。

根據最新實價資料顯示，台北市萬華區康定路141~150號一筆地坪65.64坪的商業區土地透天厝，成交總價2.04億元，是有實價以來康定路成交的第2高價，由於該區已經不屬於西門町最熱鬧的商圈，買方可能看好商業區的高容積與危老的改建效應，因此高價購入。

另外還有2筆商業區的舊透天，土地面積約40.84坪與39.63坪，成交總價9450萬元與9170萬元，地址則是同路段的長安東路一段91-100號，2筆透天合計土地有80坪的規模，研判買方也是著眼於土地的開發效益。

圖為台北市中山區長安東路一段91-100號一景。（圖／擷取自google map）

台北市中山區整棟老宅從2019年以來億元以上透天或公寓就已經揭露將近20筆，且成交金額接近40億元，成交總價最高的是吉林路14巷1~30號，成交總價高達7.1億元，其次則是林森北路91~120號上的9層樓商旅，成交總價6.2億元。

不過仔細觀察這20筆資料，普遍都是產權狀況單純。曾敬德坦言，危老政策的確讓部分的整合加速，不過目前還是以透天與3層樓以下的建物較為受惠，一般4、5層樓公寓難度仍相當高。

曾敬德進一步說明，相對於產權分散的公寓改建，老透天的改建型態還是當前較為常見的模式，甚至幾間的透天整合，就可以蓋棟華廈或電梯大樓，產權越單純成功機率越高，不過由於有些基地面積過小，未來也可能較難設計坡道平面的車位產品。

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(中時電子報)