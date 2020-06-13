高市傳出某校同一班級有15名學生出現疑似上呼吸道群聚感染，已採檢送驗。對於此事相關細節，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前正在等待結果，預計1、2天內結果會出爐。

莊人祥表示，上呼吸道症狀不只會出現在新冠肺炎，也可能是流感、腺病毒等，相關檢體預計下午3時送到疾管署實驗室，1、2天內結果將出爐，提醒民眾勿過於擔心。

(中時 )