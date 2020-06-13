海莉戲約不斷，歌路也越來越廣。（環球音樂提供）

海莉史坦菲德影視歌三棲，發行EP《Half Written Story》表現毫不遜色。（環球音樂提供）

好萊塢女星海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）影視歌三棲，14歲憑《真實的勇氣》獲奧斯卡金像獎提名，從此星路大開。她不但主演科幻動作大片《大黃蜂》，也為該片獻唱主題曲〈Back to Life〉。不過開啟她的歌手夢則是因為電影《歌喉讚2》，她在片中一展歌喉，因此得到唱片合約、順利以歌手出道，並成為凱蒂佩芮（Katy Perry）、CP查理（Charlie Puth）等大咖歌手的暖場嘉賓。海莉的二部曲EP的第一張《Half Written Story》在新冠肺炎疫情期間發行，所有宣傳變得只能在她洛杉磯的家中進行，她受訪時無奈笑笑地表示，只要平安健康最重要。

海莉8歲就出道，今年23歲的她演而優則唱，在演藝圈已經闖蕩了15年。從小就備受矚目的她，也因童星光環曾活在被霸凌的陰影中。她12歲起在家自學到高中畢業，也因此舉，剛好讓她有更多時間投入熱愛的表演工作。她的感情生活也被攤在陽光下，2017年底她與「一世代」暖男奈爾霍蘭（Niall Horan）交往，不過相戀短短不到1年就黯然分手，她的創作〈Wrong Direction〉一推出，更被歌迷認為是在描述這段無疾而蹤的戀情；另一首主打歌〈I Love You’s〉，則被權威媒體《USA Today》譽為「加強版分手國歌」。

海莉感性透露，音樂創作的靈感都源自於自身，「從孤獨，到生氣，困惑，沮喪，煩惱，生氣和自信，再到充滿自信的情緒，無處不在。 」她透露，其實寫歌對她來說不難，但難在把故事說出來的勇氣，「這些都代表著我一直在經歷的事，是非常真摯的私人情感，能對誠實面對自我地記錄下來，我感到非常驕傲。」

她在創作音樂的同時，正在主演和製作Apple TV＋的影集《狄金森》，她坦言那段時間真的很難，「這是我第一次在電視領域工作，也是首次製作影集，所以花了很多時間在準備。等到結束後，才真正回到洛杉磯的家中和錄音室，完完全全專注在音樂，花了6、7個月才完成錄音。」她坦言創作這回事，有些時候沒靈感，可能就會整整浪費幾天，甚至幾週的時間，「雖然感覺不怎麼好，但這都是過程的一部分，我很幸運地可以跟一群善解人意的團隊合作！」

海莉在去年就傳將出任Disney＋的漫威獨立影集《鷹眼》女主角凱特畢夏普，將與傑瑞米雷納（Jeremy Renner）共同演出。據悉該劇仍在籌備中，還未對外發布角色，而海莉也對此事三緘其口，態度曖昧。問起她今年有何新作，她興奮透露好評不斷的《狄金森》將在今年推出第2季，「由於疫情關係，還不確定何時上線，不過我很開心一起和劇組們一塊成長，很期待與觀眾分享。當然，音樂創作一直在進行中！」

海莉希望在疫情平息後，有機會到台灣親自感謝粉絲的支持，「我從未去過台灣，要是真的造訪，能親自和歌迷們見面道謝，那絕對會跟夢一樣！」（台北—洛杉磯連線）

(中時 )