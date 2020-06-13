全美轟動的佛洛伊德(George Floyd)事件衝擊到NBA與NFL，但被視為「白人運動」的棒球MLB影響較小，球員仍在全力捍衛自己今年的薪資。說起美國職棒的種族歧視，最嚴重的就是名門波士頓紅襪隊。

退役野手「蜘蛛人」杭特(Torii Hunter)是少數的非裔美國球員，紅襪當年被他放進拒絕交易的黑名單，他在廣播節目上說：「波士頓是(種族歧視)最嚴重的地方，所以我總是想在他們芬威球場繳出好表現。其實我愛波士頓，但我不想讓妻兒住在那裡。如果她們被歧視，我會變成一個憤怒的黑人，我不希望那樣。」

令人悲傷的是，杭特說即使年幼的白人小孩也會飆罵歧視字眼。退役紅襪名將尤克里斯(Kevin Youkilis)對FOX體育說，身為白人在紅襪隊是非常爽的，「我是猶太白人，住在猶太社區旁邊，我很幸運，球迷都愛我。他們對我的黑人隊友特別粗魯，有幾次氣得我站出來罵人。」

麻州超過80%居民是白人，在尤克里斯提到的布魯克萊恩(Brookline)，非裔人口僅約3.4%，比亞裔還少。尤克里斯說：「種族歧視的人只佔紅襪球迷一小部分，但是這一小部分的數量也未免太多了，我們必須設法杜絕。」

(中時電子報)