中金院校長施光訓向畢業學生勉勵致詞。（程炳璋攝）

中信金融管理學院5年前打著入學保障就業口號，招生成績在少子化的高教市場逆勢看漲，去年首屆畢業生就業媒合率百分百，校方13日舉辦第2屆畢業典禮，今年受新冠肺炎疫情影響，畢業生首波就業媒合率「僅」7成，校方表示還有第2波面試。

中金院挾著母企業中信金控公司有龐大人才需求優勢，創辦時喊著入學保障就業口號，為企業培養人才庫，因為畢業學生進入母企業，社會新鮮人職缺最好的月薪超過4萬，吸引不少成績優秀學生入學，3系招生連年額滿，近年更擴增為5系，另增加金融管理與法律研究所。

去年中金院首屆大學畢業生就業媒合率，如願達成百分百。今年畢業生162位，包含2個研究所13位畢業生，全數獲得母企業面試機會，卻因疫情影響職缺數，首波媒合率降為7成。校方表示會再辦第2波面試。

中金院13日舉辦第2屆畢業典禮，校方邀請中信商銀董事長利明献出席，期許畢業生未來成為「金融國家隊」，為台灣打亞洲杯、世界杯。校長施光訓勉勵學生在誠實的失敗中不氣餒，在光榮的勝利中謙遜溫和。

近年台灣的私立高教招生受少子化重創，不少學校關門倒閉，中金院近年招生口號雖改為「績優生推薦就業」，在維持畢業生高就業媒合率情況下，招生仍有亮眼成績。

(中時 )