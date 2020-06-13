費雯麗與馬龍白蘭度。（華納兄弟提供）

改編自知名劇作家田納西威廉斯的得獎劇本《慾望街車》1951年翻拍成電影上映，由費雯麗及馬龍白蘭度主演，極具感染力的表現方式大受好評，當年獲奧斯卡金像獎12項提名，最後奪下最佳女主角獎、最佳男配角獎、最佳女配角獎及最佳藝術指導獎四項大獎，演員們精湛的演技創下影史第一部同時獲得3個表演類獎項的電影，該片至今維持爛番茄98％、IMDb 8.0的高分。華納兄弟電影宣布該片重返大銀幕，觀眾在黑白交錯的畫面中除可感受層次分明的戲劇張力，更可觀察由慾望交織的複雜情感議題。

《慾望街車》由50年代知名導演伊力卡山執導，故事以慾望為主線，敘述風韻猶存的南方美女布蘭奇因家道中落後而崩潰，轉投靠妹妹史黛拉和妹夫史丹利，希望可以在新的地方遺忘過去、重新開始。然而史丹利卻不像史黛拉一般大方慷慨，懷疑表裡不一的布蘭奇私下佔有屬於史黛拉的遺產，兩人因價值觀及生活方式不同而衝突不斷。後來經常出入史丹利家的米奇也喜歡上布蘭奇，種種一切讓布蘭奇發現唯有面對過去、誠實回答史丹利的質問才能真正重新來過。

主要演員包含費雯麗（飾演布蘭奇）、馬龍白蘭度（飾演史丹利）、卡爾莫爾登（飾演米奇）、金杭特（飾演史黛拉）。費雯麗深入刻劃遲暮美人布蘭奇的悽苦，讓她第二次獲得奧斯卡最佳女主角；馬龍白蘭度也演活滿口粗話、風流倜儻的史丹利，使他獲得他的第一次奧斯卡獎提名，躋身好萊塢大牌巨星之一；卡爾莫爾登與金杭特當年也分別奪下奧斯卡最佳男女配角。《慾望街車》6月25日端午連假起經典重現。

(中時 )