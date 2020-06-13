「FORSE伴生馬-四合一成長玩具」，利用模組化設計同化了學步車、滑步車、搖搖馬與三輪車四者的結構。（聯合大學工業設計系提供／何冠嫻苗栗傳真）

「一幕療然-視障按摩小棧」與視障者合作實際設攤，獲得熱烈反應。（聯合大學工業設計系提供／何冠嫻苗栗傳真）

「步步糕生」台式糕點鍋具組，提供旅客在當地的文化體驗之餘亦能將體驗帶回家與人共享。（聯合大學工業設計系提供／何冠嫻苗栗傳真）

國立聯合大學工業設計系畢業展「減壓症」，將「模型設計」實體化，透過畢展推出「產品」，提前與業界需求接軌，即日起至14日，在二坪校區工設系系館的展廳舉行校內二展，陳列生活用品、寵物輔具、身心障礙與高齡者輔具產品、體驗流程設計、戶外休閒、娛樂、環境保護、交通工具等作品，並同步推出線上作品展。

畢展作品在指導老師陳坤淼、周永平、洪偉肯等人的協助下，學生們嘗試平時不敢試作甚至未做過的議題，運用4年所學，完成獨一無二的設計，並將畢展取名為「減壓症」，海報中則有手與人還有大海的意象，呈現手不知是將人推入深海或從深淵拉出。

聯合大學工設系畢籌會說明，大海給人輕鬆自由的感覺，但有時的深沉卻帶給人「未知」與「恐懼」，如同「畢業」對學生一般。而「減壓」看似是大家夢寐以求，但「減壓症」卻不是件好事，每件事情都有一體兩面，社會議題、科技進步，都不單純是件好事表癥。因此設計過程深具多元面向，要看見事物的全面向，並且設計出對世界真正有幫助的文案，也是聯大工業設計系持續投入深思的議題。

「減壓症」畢展作品中，「FORSE 伴生馬-四合一成長玩具」由林宛霓、許薰丰設計，將學步車、滑步車、搖搖馬與三輪車結合，不但節省家庭空間，還減少因為淘汰不適齡玩具而製造的大量垃圾，作品在網路曝光後，廣受民眾好評，紛紛留言「有接訂單嗎？」，顯見產品設計成功迎合市場趨勢。

另，參加台積電築夢計畫的「一幕療然-視障按摩小棧」，在沈筠雅、羅立純、顏雅怡、朱明儀、洪振傑，藉由關注視障按摩工作者的工作環境，進而設計改善視障按摩營運空間的軟硬體及服務流程，排除消費者使用服務時障礙與疑慮，讓新客群樂於嘗試，增加視障族群的經濟收入，使視障按摩師能親切運用專業並獨立的完成工作，且透過與視障者合作實際設攤的經驗，獲得熱烈回響。

「步步糕生」更入圍「2020 金點新秀贊助特別獎」晉級決審，楊均皓、何靜涵透過簡易模具、通用調理的設計，創造外帶情境式消費，除業者在旅客服務中心或店面展演傳統糕點的製程，各國旅客亦能依照隨附的食譜、組合中的工具，在家輕鬆做出台灣古早味的下午茶，讓旅客在當地的文化體驗之餘，還能將體驗帶回家與人共享。

(中時 )