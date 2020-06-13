高市某校「同班15人上呼吸道感染」 衛生局緊急採檢送驗 13:452020/06/13 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市一所學校傳出一個班級中，有15名學生出現疑似上呼吸道感染，目前衛生局已緊急採檢，預計結果於明（14日）出爐。 據悉，學生分別出現發燒、喉嚨痛、嘔吐等症狀，其中有8人狀況較為嚴重，送醫觀察；由於疫情期間，讓相關單位不敢大意，除了將檢體送昆陽實驗室檢驗，也會進行疫調，釐清是否有旅遊史、接觸史等。 更多 CTWANT 報導 慘被大叔高層當性奴「拖進廁所性侵30分鐘」 男偶像身分曝光…網驚：也太美！ 米砂睡多人通鋪！同學們前「偷偷激戰男伴」 做完後全醒了...她秒尷尬 (中時電子報) #上呼吸道感染 #衛生局 #緊急 #採檢 #出現 也許您會感興趣 社會熱門新聞 感謝外送員！正妹裸身只穿丁字褲開門 偷拍PO網分享 - 社會 大專男床戰國中女30回 性慾旺盛2天嘿咻1次 - 社會 大甲媽出巡彰化「0暴力」破功！黑衣人追打36執士團影片曝光 - 社會 小房間學佛「雙修」 女兒目睹媽與住持狂啪啪 - 社會 新莊休旅車遭撞翻覆 釀交通大打結車流回堵數10公尺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。