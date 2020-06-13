高雄市一所學校傳出一個班級中，有15名學生出現疑似上呼吸道感染，目前衛生局已緊急採檢，預計結果於明（14日）出爐。

據悉，學生分別出現發燒、喉嚨痛、嘔吐等症狀，其中有8人狀況較為嚴重，送醫觀察；由於疫情期間，讓相關單位不敢大意，除了將檢體送昆陽實驗室檢驗，也會進行疫調，釐清是否有旅遊史、接觸史等。

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(中時電子報)