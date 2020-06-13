前高雄市長韓國瑜遭罷免後，資深媒體人黃暐瀚直言，民進黨下一個敵人就是台北市長柯文哲了。

黃暐瀚在臉書以「下一位，柯師傅！」為題，發文表示，在韓國瑜被罷免之後，現在遭到猛烈火力攻擊的人，毫無意外，就是柯師傅。

對於日前提出以「三國時代」的「孫劉聯手，方可抗曹」為例，倡導「藍白合作，才有生機」，引發外界爭議一事，黃暐瀚直言，藍白其實也未必要真的合作，但至少眼前，不需要對方當作敵人。

黃暐瀚認為，面對民進黨，藍白此刻都「太弱了」，得分散被攻擊的力道與強度，才能苟活。再說一次，高雄藍營根本不需派人補選，就讓民眾黨推人練兵，藍營休養生息。藍白不一定要合作，但藍白此刻沒本錢當敵人。不是一定要共推人選（藍營直接不推也是選項），也不是要真的選贏（因為就算合作也根本選不贏），而是「各取所需」。

而這個「各取所需」，黃暐瀚點破，就是「國民黨現在需要休息、民眾黨現在需要練兵、民進黨現在需要其邁」。

(中時電子報)