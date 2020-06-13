屏安醫院副院長楊欣正於上周六(6)與登山社好友相約爬山，卻在棚集山海拔700公尺處休息時，告知要先替大夥探路後立即消失不見。警消人員接獲通報後，立即展開搜救行動，如今已過黃金搜救72小時與第8天的搜尋仍尋未果，議員好友鄭清源也著急開價200萬，期盼有人能找到楊欣正，消防局也呼籲若是有登山客有任何發現立即通報警消人員。

上週六(6日)的早上8點，楊欣正與醫院登山社社員，共同前往棚集山爬山，大夥並在700公尺時稍做休息，楊欣正告知其他社員要為大夥探路先行離開，然而社員在休息站等候許久，只等來他的訊息，楊欣正表示，「有些迷路，先往回走，不攻頂了」、「我有些迷路，不用等我，我直接往回走」、「滑了一跤，遠離溪邊，沒事，只是找不到路，不用擔心」、「我請同事們先回家，我決定走回溪邊」。隨後社員在集合地點仍未見到來，立即報警處理。

警消人員至今昨日(12)，已出動88車次及警消176名、義消44名、涼山特種部隊64名、中華民國山難救助協會南區搜救委員會、飛鷹大隊、中華搜救總隊、雲豹登山隊等民間搜救團體64名等仍尋未果。

根據楊欣正最後消失的訊息，即便他之後尚未攻頂，沒有回到集合地點，判定有可能是走錯山路往另一山頭下山，進而進入水源小徑。據了解，山路北邊登山遊客稀少，手機較不易有訊息。

副院長好友鄭清源為已8天仍尋遍不著感到很著急，鄭清源開碼200萬元，凡只要找到楊欣正，即可以得到200萬元的懸賞金。

(中時電子報)