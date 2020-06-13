阿翔去年6月爆出與謝忻在街上熱吻，不倫戀曝光後消息震驚演藝圈，雖然事後老婆Grace選擇原諒，阿翔更是積極修補夫妻感情，不過Grace日前卻在Instagram寫下：「有著一份不使人難堪的心」，讓外界不免有過多聯想。
Grace在Instagram發布一張新照片，只見她頭戴棒球帽，壓下帽沿遮住半張臉，身穿T恤搭配牛仔熱褲，露出一雙不科學的火辣美腿，卻寫道：「會不會說話不是在於說了什麼話，而是有著一份不使人難堪的心」，也讓網友好奇究竟發生何事？對此她僅表示：「有些人講話就是很讓人難堪呀 不求她說話多溫暖，不讓人難堪就很高難度」。
今年三月阿翔迎接39歲生日時，臉書貼出多張全家合照，還跟三個孩子及愛妻開心切蛋糕，並寫道：「下班回家前，先買了自己的生日蛋糕，…老婆燒的一桌好菜 就是我的禮物」，雖過了樸實無華的生日，卻享盡難能可貴的天倫之樂。
(中時電子報)
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