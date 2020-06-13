大甲媽今年遶境第一場架，10名滋事者迅速被警方逮捕，依刑法150條移送。（員林警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲媽今年遶境第一場架，10名滋事者迅速被警方逮捕，依刑法150條移送。（員林警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲媽祖遶境才要創下零暴力，卻被一群逞意氣年輕人破功了，一家經營刺青館昨夜在花壇中山路擺香案迎神轎，被執事儀仗碰觸，施姓嫌犯大動肝火，和一群好冰友，追到大村保齡球館「算帳」，施還出手鬥毆，眼見打人了，一群人鳥獸散，員林警分局在最短時間將10名嫌犯傳喚到案，依刑法第150條移送彰化地檢署。

「要迎媽祖卻打執事！」讓人無奈要創「零暴力」又得歸零，員林警分局調查，這群滋事者聚眾，是始於經營刺青館業者，昨夜因媽祖遶境經過，特別擺設香案迎接，執士的儀仗卻不知怎麼碰撞到，理論「怎麼撞的？」遶境隊伍腳程飛快，執士點頭示意後沒有多停留和解釋。

21歲施姓嫌犯和一群冰友就從花壇追到大村去找麻煩，施還出手毆打，警方過濾監視錄影器，在最短時間將10名嫌犯傳喚到案，都才20出頭來歲，相當年輕，依刑法第150條移送偵辦。

員林偵查隊隊長鐘振邦指出，這第一場架，好意開始、悲劇收尾，過去打架要對方提告才成案，但刑法150條上路加重刑罰，聚集3人，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑，相當的重，千萬不要為了一時不爽滋事。

員警分局副分局長許平海表示，民眾在大甲媽祖遶境期間如有發生任何暴力行為，警方一定會依法究辦，再次呼籲遶境過程中希望民眾跟相關陣頭及人員保持安全距離，避免不小心發生碰撞，如果民眾有受到任何侵害，希望向警方報案，由警方依法偵辦，千萬不要有私下報復行為。

(中時 )